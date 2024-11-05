Цыгане продали пожилой петербурженке коллагеновые шарики под видом красной икры

Братья-цыгане обманули пенсионерку из Санкт-Петербурга на 37 тысяч рублей. Они продали пожилой женщине коллагеновые шарики под видом красной икры. Злоумышленников задержала полиция, сообщила пресс-служба полиции Санкт-Петербурга.

«В полицию Петродворцового района города Санкт-Петербурга обратилась 66-летняя жительница поселка Стрельна. Пенсионерка сообщила, что у дома на Фронтовой улице к ней подошел незнакомец и предложил приобрести 40 банок красной икры по очень выгодной цене», — отметили в полиции.

Пенсионерка согласилась и отдала за «икру» 37 тысяч рублей. Однако дома она выяснила, что в банке вовсе не тот продукт, на который она рассчитывала. Экспертиза установила, что туда вместо икры положили коллагеновые шарики красного цвета.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Торговцев задержали по горячим следам в Петергофе. Ими оказались братья-цыгане из Ставропольского края.

В Челябинской области задержали цыгана, похитившего 1,5 миллиона у матери бойца СВО. Задержанный предоставил свою версию произошедшего, согласно которой он не крал деньги и готов выполнить взятые обязательства.