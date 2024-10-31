В Челябинской области задержали цыгана, который пропал с деньгами матери бойца СВО

Цыгана, укравшего у матери погибшего бойца СВО 1,5 миллиона рублей, задержали силовики в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Задержанный цыган рассказал свою версию произошедшего. Мужчина заявил, что взял с заказчицы половину суммы вперед. Часть работы он сделал, а потом, по его словам, у него умер сын.

Задержанный заявил, что поставил хозяйку в известность, что вынужден приостановить работу, на что та согласилась, но потом начались проблемы.

Цыган отметил, что готов выполнить работу, и что он не собирался скрываться с деньгами. С мужчиной работают правоохранительные органы.

Ранее в Сети появилось сообщение, что мать погибшего бойца СВО ограбили на 1,5 миллиона рублей. Местные жители поддержали женщину и обратили внимание полиции на случившееся.