Цыгане подрались с полицией после попойки на кладбище в Ставрополье

Группа цыган распивала алкоголь на кладбище в городе Зеленокумске. Когда нарушителям порядка сделали замечание, они устроили драку с сотрудниками полиции. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе СК по Ставропольскому краю.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

Следствие установило, что подозреваемые проигнорировали замечания полицейских, а затем набросились на них с кулаками. В результате три правоохранителя получили черепно-мозговую травму, а также ушибленные раны лица и головы.

«В настоящее время фигуранты установлены. Четверо лиц задержаны. Местонахождение пятого подозреваемого устанавливается», — отметили в пресс-службе.

Ранее массовая драка произошла на площади Ленина в Ногинске. Во время потасовки участники несколько раз выстрелили из травматического пистолета. СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.