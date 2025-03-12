Массовая драка на площади Ленина в Ногинске закончилась стрельбой

Полиция задержала более 40 участников драки со стрельбой в Ногинске

Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия завели подмосковные полицейские после массовой драки со стрельбой на площади Ленина в Ногинске. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД .

В ведомстве уточнили, что переросший в потасовку конфликт возник из-за ссоры нескольких граждан. В ходе драки один из участников несколько раз выстрелили из травматического пистолета.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали и доставили в отдел 42 человека для дальнейшего разбирательства. Одному из участников конфликта потребовалась медицинская помощь.

Травматическое оружие у владельца изъяли. В ходе проверки выяснилось, что оно зарегистрировано в установленном порядке.

Правоохранители в рамках расследования уголовного дела разберутся в обстоятельствах конфликта и установят виновных.

По данным «Московского комсомольца», драка со стрельбой произошла в ночь на среду, 12 марта, на территории Глуховской мануфактуры — здания XIX века постройки, которое сейчас используется в качестве бизнес-центра.

Источники журналистов уточнили, что участниками конфликта оказались выходцы их стран Центральной Азии не имеющие никаких разрешающих документов и занимающихся подсобными работами россиянами.

Стрельбу по участникам конфликта открыл сотрудник частного охранного предприятия, который пытался утихомирить участников драки. В результате конфликта пострадал гражданин Таджикистана, которого забрали в больницу с травмами, еще двое от госпитализации отказались.