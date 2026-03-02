ФСБ перекрыла каналы Украины для вовлечения россиян в диверсии

С сентября 2025 года силовики перекрыли около 100 каналов связи, которые спецслужбы Украины использовали для вовлечения россиян в диверсии и дистанционное мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.

«Задержаны более 200 граждан Российской Федерации и иностранных граждан, причастных к организации незаконного функционирования сим-боксов, пополнению балансов использовавшихся в них сим-карт, а также нелегальному распространению абонентских номеров российских операторов связи и предоставлению услуг по регистрации аккаунтов в сети интернет», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители изъяли свыше 220 сим-боксов, более 54 тысяч сим-карт и чипов. Задержанные участвовали в противоправной деятельности за деньги от зарубежных кураторов. По этим фактам завели уголовные дела.

В конце февраля второй Западный окружной военный суд приговорил москвича к шести годам исправительной колонии общего режима за призывы к терроризму.