Троих участников перестрелки на границе с Абхазией задержали

МВД Абхазии: троих из 6 участников перестрелки на границе с РФ задержали

Фото: Телеканал «360»

Задержаны трое из шести участников перестрелки на российско-абхазской границе. Об этом РИА «Новости» сообщил глава МВД Абхазии.

«Задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе России и Абхазии, сейчас их личности устанавливаются», — уточнили в прокуратуре Гагрского района.

На границе России и Абхазии 23 июня произошла перестрелка. Злоумышленники открыли огонь из автомобиля на контрольно-пропускном пункте «Псоу», затем скрылись. В результате стрельбы скончался мужчина 1985 года рождения. Также известно о троих пострадавших, в том числе несовершеннолетней девушке. Один мужчина получил ранение в ногу. Другому пострадавшему диагностировали проникающее ранение брюшной полости. Несовершеннолетняя получила сквозное ранение руки. Всех госпитализировали.

По факту случившегося в Абхазии возбудили уголовное дело по статьям о незаконном хранении и перевозки оружия и убийстве.

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