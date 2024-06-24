Подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии задержали

Прокуратура Абхазии: возможных стрелков на КПП «Псоу» на границе с РФ задержали

Подозреваемых, которых обвиняют в перестрелке и убийстве гражданина Абхазии на границе с Россией, задержали. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Перестрелка произошла 23 июня на КПП «Псоу». Преступники открыли огонь из автомобиля и скрылись. В результате погиб мужчина 1985 года рождения, пострадали три человека: двое мужчин 29 и 26 лет, и 17-летняя девушка.

Одному из пострадавших абхазцев диагностировали ранение ноги, другому — проникающее ранение брюшной полости. Девушка получила сквозное ранение руки. Всех пострадавших доставили в больницу.

В Абхазии возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное хранение и перевозка оружия» и «Убийство».

Ранее перестрелка началась в Махачкале и в Дербенте. Злоумышленники напали на церкви, синагогу и пост ДПС, в результате погибли более 15 полицейских. В регионе объявляли контртеррористическую операцию.