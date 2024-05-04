Троих поджигателей Библии из Ставропольского края заключили под стражу | 360°

Криминал 04 мая 2024, 15:24 Троих поджигателей Библии из Ставропольского края заключили под стражу СК: троих молодых ставропольчан взяли под стражу после поджога Библии

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Троих молодых людей, оскорбивших религиозные чувства верующих поджогом Библии, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Двух фигурантов дела обвинили в оскорблении чувств верующих и хулиганстве. Третьему молодому человеку обвинение предъявят в ближайшее время.

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«Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается», — сообщили в СК.

Поджигателей Библии задержали в Ставропольском крае накануне. Молодые люди из Новоалександровска положили книгу в мангал с горящими дровами и сняли это на видео, а затем опубликовали ролик в мессенджере.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что подростки раскаиваются. Они записали видеообращение и пообещали, что такое больше не повторится. Однако извинения не отменят сделанного, подчеркнул глава региона.