Троих поджигателей Библии из Ставропольского края заключили под стражу | 360°

04 мая 2024, 15:24
Троих поджигателей Библии из Ставропольского края заключили под стражу
СК: троих молодых ставропольчан взяли под стражу после поджога Библии
Троих молодых людей, оскорбивших религиозные чувства верующих поджогом Библии, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Ставропольскому краю.
Двух фигурантов дела обвинили в оскорблении чувств верующих и хулиганстве. Третьему молодому человеку обвинение предъявят в ближайшее время.
Реклама
«Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается», — сообщили в СК.
Поджигателей Библии задержали в Ставропольском крае накануне. Молодые люди из Новоалександровска положили книгу в мангал с горящими дровами и сняли это на видео, а затем опубликовали ролик в мессенджере.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что подростки раскаиваются. Они записали видеообращение и пообещали, что такое больше не повторится. Однако извинения не отменят сделанного, подчеркнул глава региона.
Книги
Заключенные
Видео
Библия
Реклама
Реклама