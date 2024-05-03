«Они раскаиваются». Ставропольские поджигатели Библии извинились перед верующими | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 22:48 «Они раскаиваются». Ставропольские поджигатели Библии извинились перед верующими Поджигатели Библии из Ставропольского края извинились за свой поступок РИА «Новости»

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Трое молодых людей из Новоалександровска, которые сожгли Библию на камеру, извинились перед верующими за свой поступок. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в Telegram-канале.

Подростки записали видеоизвинение, в котором пообещали, что подобное больше повторится.

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«Это „герои“ недавнего видео с сожжением Библии. Они раскаиваются, их родные — переживают», — написал Владимиров.

По его словам, извинения не отменят сделанного. Парни испортили жизнь себе и своим семьям, подчеркнул губернатор. За оскорбление чувств верующих молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

Жительница Ставропольского края, чей сын подозревается в поджоге Библии, жестко отреагировала на его поведение. Женщина пообещала принять меры по воспитанию подростка.