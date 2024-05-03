«Они раскаиваются». Ставропольские поджигатели Библии извинились перед верующими | 360°

03 мая 2024, 22:48
«Они раскаиваются». Ставропольские поджигатели Библии извинились перед верующими
Поджигатели Библии из Ставропольского края извинились за свой поступок
Трое молодых людей из Новоалександровска, которые сожгли Библию на камеру, извинились перед верующими за свой поступок. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в Telegram-канале.
Подростки записали видеоизвинение, в котором пообещали, что подобное больше повторится.
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«Это „герои“ недавнего видео с сожжением Библии. Они раскаиваются, их родные — переживают», — написал Владимиров.
По его словам, извинения не отменят сделанного. Парни испортили жизнь себе и своим семьям, подчеркнул губернатор. За оскорбление чувств верующих молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.
Жительница Ставропольского края, чей сын подозревается в поджоге Библии, жестко отреагировала на его поведение. Женщина пообещала принять меры по воспитанию подростка.
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