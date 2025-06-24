Трое россиян пытались устроить подрыв в Запорожской области, их задержали

В Запорожской области задержали трех россиян, которые пытались подорвать объект газораспределительной сети. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.

Злоумышленники планировали устроить подрыв в Бердянске.

«При попытке осуществления подрыва объекта газораспределительной сети в городе Бердянске указанные лица были задержаны с поличным», — заявили в ФСБ.

Силовики обнаружили на месте преступления и по адресам проживания диверсантов самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления. ФСБ завела уголовные дела о покушении на диверсию и незаконном приобретении, хранении, передаче взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнекамска, который готовил теракт на местном нефтехимическом комплексе