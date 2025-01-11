Трое пострадавших от перестрелки в Сухуме скончались в больнице

Минздрав Абхазии: трое пострадавших из-за стрельбы в Сухуме умерли от ранений

Три человека, пострадавших в результате перестрелки в сухумском кафе, скончались в больнице от полученных ранений. Об этом со ссылкой на минздрав Абхазии сообщило РИА «Новости» .

Трех абхазских граждан госпитализировали после перестрелки между посетителями кафе. Полиция задержала стрелка. Несмотря на оказанную медпомощь, врачи не смогли спасти пострадавших, травмы которых оказались несовместимы с жизнью.

«Трое пострадавших в перестрелке в кафе „Бисквит“ в столице Абхазии скончались от полученных ранений», — отметили в минздраве республики.

По данным сайта «Аргументы и факты», нападавший попытался скрыться, но его задержали. На место ЧП прибыли следователи и криминалисты. Причина конфликта между посетителями кафе пока неизвестна.

Ранее еще один случай стрельбы в Абхазии произошел в декабре. Злоумышленник прямо у здания парламента застрелил депутата Вахтанга Голандзия и ранил парламентария Кана Кварчия.