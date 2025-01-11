Трое пострадавших от перестрелки в Сухуме скончались в больнице
Минздрав Абхазии: трое пострадавших из-за стрельбы в Сухуме умерли от ранений
Три человека, пострадавших в результате перестрелки в сухумском кафе, скончались в больнице от полученных ранений. Об этом со ссылкой на минздрав Абхазии сообщило РИА «Новости».
Трех абхазских граждан госпитализировали после перестрелки между посетителями кафе. Полиция задержала стрелка. Несмотря на оказанную медпомощь, врачи не смогли спасти пострадавших, травмы которых оказались несовместимы с жизнью.
«Трое пострадавших в перестрелке в кафе „Бисквит“ в столице Абхазии скончались от полученных ранений», — отметили в минздраве республики.
По данным сайта «Аргументы и факты», нападавший попытался скрыться, но его задержали. На место ЧП прибыли следователи и криминалисты. Причина конфликта между посетителями кафе пока неизвестна.
Ранее еще один случай стрельбы в Абхазии произошел в декабре. Злоумышленник прямо у здания парламента застрелил депутата Вахтанга Голандзия и ранил парламентария Кана Кварчия.