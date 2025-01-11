Три человека пострадали при перестрелке в Сухуме

Трое жителей Абхазии попали в больницу после перестрелки между посетителями кафе в Сухуме. Стрелявшего задержали, сообщили в пресс-службе МВД республики.

У пострадавших диагностировали огнестрельные ранения. Один стрелявший скрылся с места преступления.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого2», — уточнили в МВД.

Подробности происшествия выясняются, причина конфликта неизвестна. Разыскные мероприятия продолжаются. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.

Ранее недовольный клиент спортцентра в Набережных Челнах выстрелил из травматического оружия в тренера по боксу. Мужчине отказались вернуть деньги за абонемент. Тогда он начал искать начальницу спортцентра. Выяснилось, что ее нет на месте, и тогда он выстрелил в тренера, который стоял у стойки регистрации.