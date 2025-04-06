Держал на цепи и заставлял работать. В Якутии нашли удерживаемых в рабстве мужчин

СК начал проверку после сообщений о рабстве в селе Кюндядя в Якутии

Полицейские начали проверку после новостей о том, что в якутском селе Кюндядя на одной из ферм удерживают в рабстве двух мужчин. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

В социальных сетях появилась информация о том, что в селе Кюндядя Нюрбинского района Якутии обнаружили двоих мужчин, которых незаконно удерживал местный житель. Один из пострадавших смог сбежать и рассказал о происходящем жительнице села. Он сообщил, что их держали в цепях, избивали и заставляли работать на ферме.

«Правоохранительные органы по данному сообщению о рабах в селе Кюндядя проводят проверку», — сказал источник.

Ранее президент Международного общественного движения «Альтернатива» Вера Грачева рассказала, что в России в рабство чаще всего попадают бездомные и приезжие из провинции, которые ищут работу. Людей привлекают объявления с обещаниями высокой заработной платы, бесплатного питания и жилья. Бездомных особенно легко удерживать, потому что им некуда идти.