Четыре квартиры и блатные номера. Стало известно, чем владеет директор парка «Патриот»

Mash: у директора парка «Патриот» Ахмедова есть квартиры в центре Москвы

У задержанного директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова обнаружились четыре квартиры и дорогие машины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Одна из квартир, по его данным, находится в двух минутах ходьбы от станции метро «Маяковская». Еще две — на севере Москвы, возле станции метро «Беломорская» и станции «Грачевская» третьего диаметра. Кроме того, у Ахмедова нашлась квартира в Нижегородской области.

За 10 лет он купил пять автомобилей, часть из которых продал перед получением нынешней должности. Для них он приобретал «блатные» номера.

Ахмедова вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майором Владимиром Шестеровым задержали 5 августа по делу о хищении.

А 23 июля в парке прошли обыски по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.