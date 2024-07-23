Обыски по делу Тимура Иванова начались в парке «Патриот»

Mash: в парке «Патриот» начались следственные действия по делу Тимура Иванова

Фото: РИА «Новости»

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» начались следственный действия. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Днем 22 июля в парк приехали машины с оперативниками. Следственная группа вынесла из административного здания коробки с документами.

Обыски связали с делом экс-замминистра обороны Тимура Иванова, который был одним из кураторов строительства парка, отметили журналисты.

Причастность Иванова к получению взятки в особо крупном размере подтвердили сведениями из налоговой. При этом адвокаты экс-замминистра заявили, что в его деяниях не было состава преступления.

Иванова задержали в апреле 2024 года. На прошлой неделе он попросил отпустить его из СИЗО.

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