СК сообщил о задержании директора парка «Патриот» Ахмедова

Следственный комитет сообщил о задержании директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, он проходит по уголовному делу о мошенничестве. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В рамках этого же дела задержали заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова. В пресс-службе сообщили, что Ахмедов и Шестеров стали фигурантами уголовного дела о хищении средств из бюджета, выделенных на обеспечение работы парка «Патриот» и выставочного центра.

В конце июля в парке прошли обыски. Предположительно, они могли быть связаны с делом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, он курировал строительство парка. Следственная группа вынесла из административного здания парка коробки с документами.