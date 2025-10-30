Третьего подозреваемого в ограблении Лувра задержали во Франции

Третьего подозреваемого в ограблении Лувра задержали в среду вечером в окрестностях Парижа. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV .

Двое его предполагаемых сообщников уже находятся в следственном изоляторе. По версии следствия, мужчина в момент ограбления тоже был в музее.

Еще двоих подозреваемых задержали 26 октября. Один из них пытался в этот момент улететь в Алжир, другого схватили в пригороде Парижа Сен-Дени. Всего, по данным следствия, музей грабили четыре человека.

Резонансное преступление произошло 19 октября. Грабители выкрали восемь ювелирных экспонатов общей стоимостью 88 миллионов евро и скрылись на скутерах. Похищенные драгоценности не были застрахованы.

По информации газеты The Telegraph, воры могли быть в сговоре с охраной Лувра: информацию о системе охраны музея мог передать сотрудник службы безопасности.