Третьего осужденного поймали в Чите после побега из исправительного центра в Нерчинске

Правоохранители задержали в Чите третьего из четырех осужденных, сбежавших из исправительного центра в Нерчинске Забайкальского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном УФСИН.
«Физическая сила и специальные средства не применялись», — уточнили представители службы.
В ближайшее время сотрудники уголовно-исполнительной системы подготовят документы и отправят их в суд для изменения вида наказания.
Четверо осужденных сбежали из исправительного учреждения 26 октября. Двоих поймали на следующий день. Сейчас продолжается розыск четвертого беглеца.
Ранее в Липецке шестеро заключенных сделали подкоп для побега. Пятерых осужденных удалось задержать.
Женщину задержали за повреждение монумента «Скорбящая мать» в Климовске
Появилось новое видео с уничтоженными под Брянском диверсантами
Жонглер из Подольска стал лауреатом всероссийского циркового фестиваля
«Люди коротко живут». Человечество предупредили о риске рака из-за вспышек в космосе
Подросток изрезал таксистку и угнал авто в Омской области
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 31 октября
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте