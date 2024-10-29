Третьего осужденного поймали в Чите после побега из исправительного центра в Нерчинске

ФСИН: в Чите поймали осужденного, сбежавшего из исправительного центра

Правоохранители задержали в Чите третьего из четырех осужденных, сбежавших из исправительного центра в Нерчинске Забайкальского края. Об этом ТАСС сообщили в региональном УФСИН.

«Физическая сила и специальные средства не применялись», — уточнили представители службы.

В ближайшее время сотрудники уголовно-исполнительной системы подготовят документы и отправят их в суд для изменения вида наказания.

Четверо осужденных сбежали из исправительного учреждения 26 октября. Двоих поймали на следующий день. Сейчас продолжается розыск четвертого беглеца.

Ранее в Липецке шестеро заключенных сделали подкоп для побега. Пятерых осужденных удалось задержать.