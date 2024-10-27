Четверо осужденных сбежали из исправительного центра в Забайкалье

Двух из четырех сбежавших в Забайкалье нашли в Чите и Амурской области

Четверо осужденных пропали из исправительного центра в городе Нерчинск Забайкальского края. Сотрудники УФСИН уже нашли и задержали двоих беглецов, сообщили РИА «Новости» в региональном управлении ведомства.

По данным ФСИН, мужчины не явились на принудительные работы в исправительный центр. В ходе розыска одного из осужденных задержали в микрорайоне Гвардейском Читы. Он не стал оказывать сопротивления и сразу сдался.

Второго пропавшего обнаружили по домашнему адресу в Амурской области. Правоохранители направят в суд необходимые документы для изменения вида наказания. Розыск еще двоих осужденных продолжается.

В Липецке шестеро отбывавших срок осужденных сделали подкоп, с помощью которого совершили побег вечером 25 октября. Пятерых сбежавших уже задержали. Местонахождение шестого заключенного пока неизвестно.