Трехзвездочную гостиницу в Москве обыскали по делу о теракте в «Крокусе»

РИА «Новости»: обыски по делу о теракте в «Крокусе» провели в гостинице в Москве

Следователи провели обыски в трехзвездочной гостинице в Басманном районе Москвы по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

За первые сутки после теракта специалисты провели не менее 11 обысков в поисках материалов, имеющих отношение к делу. Их совершили не только в квартирах, но и в разных хостелах.

Согласно материалам дела, днем 23 марта специалисты провели обыски в отеле, находящемся в шаговой доступности от станции метро Бауманская и в 15 минутах езды от центра Москвы. Стоимость проживания в этой гостинице за одну ночь стоит до 11 тысяч рублей.

Новым фигурантом дела о теракте в «Крокусе» стал Хусейн Хамидов. Ему и еще четверым обвиняемым продлили арест до 1 декабря. Хамидов несколько лет жил с родителями, братьями и сестрами в Свердловской области. Как рассказал его бывший сосед, коммунальные услуги семья не оплачивала и с другими жителями дома почти не общалась.