По делу о теракте в «Крокусе» появились пятеро новых фигурантов

Суд в Москве продлил арест пяти фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

В уголовном дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» появились пять новых фигурантов, Басманный районный суд Москвы продлил им арест до декабря. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В суде сообщили, что арест до 1 декабря 2024 года продлили Ш. Гадоеву, З. Исмоилову, М. и У. Солиевым, а также Х. Хамидову.

Всех их обвинили в подготовке теракта, участие в террористической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Ранее фигурантами уголовного дела являлась 12 человек, помимо четверых исполнителей.

Нападение на зрителей перед началом концерта группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошло 22 марта. Группа вооруженных людей вломилась в холл здания и зрительный зал, где устроила стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 145 человек.