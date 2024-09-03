Стали известны подробности о новом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

РИА «Новости»: фигурант дела «Крокуса» Хамидов жил в Свердловской области

Фото: РИА «Новости»

Хусейн Хамидов, ставший новым фигурантом дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», несколько лет проживал с родителями, братьями и сестрами в городе Артемовский в Свердловской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как рассказал агентству его бывший сосед, семья проживала в старом одноэтажном доме, разделенном на три квартиры, на окраине города.

Отец семейства работал вахтовым методом, мать воспитывала шестерых детей. Коммунальные услуги они не оплачивали, с соседями почти не общались. Спустя примерно три года после приезда супруги поссорились и расстались, после чего квартира опустела.

Сам Хамидов, по его словам, после этого приезжал один раз, забрал ценные вещи и больше не появлялся. Сейчас квартира выглядит заброшенной.

О том, что Хамидов стал фигурантом дела, Басманный суд сообщил 29 августа. Обвиняемый находится под арестом.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Четверо террористов ворвались в концертный зал, расстреляли посетителей и подожгли здание. В результате погибли 145 человек.

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