Трех жителей Крыма отправили в колонию за госизмену

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговоры в отношении трех крымчан, обвиняемых в государственной измене. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Житель Керчи Тарас Ковирниченко собирал и передавал украинским спецслужбам данные о местонахождении личного состава и военной техники подразделений ВС России и Росгвардии на территории Краснодарского края и Крыма. Также он сообщал о местах размещения пограничных сторожевых кораблей и катеров в Керчи.

Другой обвиняемый житель Керчи, Юрий Вьюненко, самостоятельно связался с сотрудниками СБУ и, договорившись о сотрудничестве на конфиденциальной основе, передавал информацию о координатах установки ПВО в городе и перемещении военной техники армии России в зону проведения спецоперации.

Житель Феодосии Владислав Афанасьев воспользовался чат-ботом украинских служб безопасности и сообщал через мессенджер о расположении военных кораблей в Феодосийском заливе, а также отправлял фотографии воинской части и деньги на нужды ВСУ.

Суд признал их виновными по статье о госизмене. Ковирниченко назначили наказание в виде 16 лет колонии строгого режима и штраф в размере 400 тысяч рублей, Вьюнченко и Афанасьеву — по 15 лет колонии.

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор 28-летнему жителю Херсонской области. Мужчину признали виновным в публичном оправдании теракта в «Крокус Сити Холле». Ему назначили наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы.