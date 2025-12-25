Еще одного участника банды Басаева и Хаттаба задержали в Ставропольском крае

Сотрудники ФСБ при поддержке Министерства внутренних дел и Следственного комитета задержали в Ставропольском крае 43-летнего Алиби Яипкаева, входившего в банду Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Следствие установило, что Яипкаев летом 1999 года в составе банды участвовал в нападении на Ботлихский район Дагестана, после чего сумел скрыться. Ему предъявили обвинения в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.

В ФСБ заявили, что наказание для всех причастных к терактам на Северном Кавказе будет неотвратимым. Спецслужбы продолжают разыскивать тех, кто тогда избежал ответственности.

В начале декабря арестовали троих участников нападения на псковских десантников на высоте 776 в Чечне. Среди них есть гражданин Украины.