Торговцев нелегальным алкоголем задержали в Херсонской области

Оперативники управления ФСБ по Херсонской области задержали трех местных жителей, причастных к нелегальному обороту контрафактного алкоголя в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики установили, что подозреваемые организовали канал незаконных поставок немаркированной спиртосодержащей продукции для последующей продажи. Всего у них изъяли более 30 тысяч литров алкоголя на сумму более 27 миллионов рублей.

Следователи завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, перевозка, хранение или сбыт товаров и продукции без маркировки». Максимальная санкция по статье — до шести лет лишения свободы.

ФСБ проводит оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств незаконной деятельности.

В апреле силовики ликвидировала в Омске крупный нелегальный завод по производству спирта.