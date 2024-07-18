Торговавшего наркотиками в Москве американца приговорили к 13 годам колонии

Суд Москвы приговорил к 13 годам колонии американца-наркодилера Лика

Занимавшийся оптовой торговлей наркотиками в Москве американец Майкл Трэвис Лик получил 13 лет колонии строгого режима за серию преступлений. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов столицы.

Дело Лика и его пособницы Вероники Грабанчук рассматривал Хамовнический суд Москвы. В ходе заседания обоих фигурантов признали виновными. Лик получил 13 лет колонии строго режима. Его подруга — восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Лика задержали в июне прошлого года. Как сообщил источник 360.ru, американец создал целую сеть из девушек-закладчиц, которых сначала подсадил на наркотики, а после заставил работать на себя.

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В руки правоохранителей Лик попал, когда они задержали одну из его сотрудниц.

На допросе американец рассказал, что приехал в Россию в 2010 году, а торговлей запрещенными веществами занялся три года назад.

На родине он служил в десантных войсках и принимал участие в боевых действиях в Ираке. В России Лик увлекся музыкой и стал вокалистом группы «Лови ночь».

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