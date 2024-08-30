Топ-менеджеров исполнявшей гособоронзаказ компании отправили в СИЗО

Пресненский суд арестовал двух топ-менеджеров за злоупотребление в оборонзаказе

Топ-менеджеры одной из компаний, выполнявших гособоронзаказ, проведут в изоляторе ближайшие два месяца. Пресненский суд Москвы заключил под стражу Игоря Миронова и Олега Иванова, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Они стали фигурантами уголовного дела по части второй статьи 201.1 УК России «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа». Суд по ходатайству следователя избрал каждому из фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток, то есть по 28 октября.

Миронов и Иванов возглавляли компанию «Спецтехника», сообщил источник РИА «Новости». Она занималась капремонтом узлов и агрегатов бронетанкового вооружения, техники и военной автомобильной техники, их утилизацией и другими видами работ.

Днем ранее суд в Москве арестовал бывшего замминистра обороны генерала Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он обогащался за счет средств на развитие парка «Патриот».