Топ-менеджера «Ростелекома» Владимира Шадрина задержали по делу о мошенничестве

Директора департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина арестовали в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».
В суде журналистам сообщили, что ему вменяют дело о мошенничестве в особо крупном размере. В пресс-службе «Ростелекома» агентству заявили, что знают о случившемся и сотрудничают с правоохранителями.
Ранее похожая ситуация случилась с заместителем министра энергетики Сергеем Мочальниковым. Его задержали по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Также силовики схватили двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Процесс задержания сняли на видео.
В ведомстве подтвердили данные о возбуждении уголовного дела. Там отметили, что деньги украли при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности.
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