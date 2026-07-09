Подростки украли 200 посылок из пункта выдачи, но прокололись на своей глупости

В Петропавловске-Камчатском двое подростков похитили не менее 200 заказов из пункта выдачи интернет-магазина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

Обвинение по статье 158 УК России (кража в крупном размере) предъявили 15-летней девушке и 17‑летнему парню. По версии следствия, подростки зашли в подъезд жилого дома, чтобы согреться, и обнаружили там спрятанный ключ от пункта выдачи.

Злоумышленники решили забрать все содержимое помещения. Чтобы не попасть на записи камер видеонаблюдения, они попытались перерезать из провода, но ошиблись и вывели из строя офисную технику.

Посылки подростки сложили в картонные коробки и мешки, вывезли на такси и спрятали недалеко от дома парня. Уголовное дело уже направили в местный городской суд.

Ранее жительницы Пензы попытались украсть товары из гипермаркета на девять тысяч рублей с помощью детских колясок.