Тюменский губернатор объяснил, почему не уволил арестованного зама

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин сохраняет свой пост, поскольку проверка в отношении него еще не завершилась. Об этом заявил глава региона Александр Моор, его слова привело издание 72.ru.

«Правительство в рамках законодательства по противодействию коррупции уже проводит свою проверку. По ее итогам будет принято соответствующее решение. В данный момент Вячеслав Михайлович является государственным служащим», — сказал Моор.

По информации источника, Вахрин после ареста сохранил должность, но его полномочия распределили между коллегами. По этой причине ему не платят зарплату.

В июне Вахрина арестовали по подозрению в получении взятки от бизнесмена Алексея Гоцыка на сумму порядка 18 миллионов рублей взамен на некое содействие.

В начале августа появилась информация, что чиновник полностью признал вменяемую ему вину.