Стала известна сумма взятки по делу замгубернатора Тюменской области

Замгубернатора Тюменской области Вахрин получил более 18 миллионов рублей взятки

Суды общей юрисдикции города Москвы
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Сумма взятки, которую вменяют заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, составила свыше 18,7 миллиона рублей. Об этом на заседании в Басманном суде Москвы сообщил следователь, его слова привело РИА «Новости».

Вероятным взяткодателем назвали директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка, который в настоящее время также находится под стражей.

«Находясь в должности замгубернатора Вахрин в декабре 2022 года получил от Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18,7 миллиона рублей при приобретении двух квартир в Тюмени», — сказал следователь.

Также суду сообщили, что за полученную взятку Вахрин совершил «определенные действия и содействие с использованием своего служебного положения» в пользу Гоцыка.

Ранее стало известно о том, что бывшего главу двух районов Казани Сергея Миронова заподозрили в мошенничестве.

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