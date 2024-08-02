Стала известна сумма взятки по делу замгубернатора Тюменской области
Замгубернатора Тюменской области Вахрин получил более 18 миллионов рублей взятки
Сумма взятки, которую вменяют заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, составила свыше 18,7 миллиона рублей. Об этом на заседании в Басманном суде Москвы сообщил следователь, его слова привело РИА «Новости».
Вероятным взяткодателем назвали директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка, который в настоящее время также находится под стражей.
«Находясь в должности замгубернатора Вахрин в декабре 2022 года получил от Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18,7 миллиона рублей при приобретении двух квартир в Тюмени», — сказал следователь.
Также суду сообщили, что за полученную взятку Вахрин совершил «определенные действия и содействие с использованием своего служебного положения» в пользу Гоцыка.
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