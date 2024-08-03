Замгубернатора Тюменской области, задержанный за взятку, признал вину

Замглавы Тюменской области Вахрин и его сообщник признали вину по делу о взятке

Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин и его сообщник Алексей Гоцык признали вину по уголовному делу о крупной взятке. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

По версии следствия, Вахрин получил от Гоцыка, работавшего девелопером, имущественную выгоду более чем в 18 миллионов рублей при приобретении двух квартир в Тюмени. Взамен Гоцыку оказали некое содействие.

Оба фигуранта дела с 8 июня находятся под стражей.

Вахрин занимает пост вице-губернатора с июля 2012 года, но в июне его полномочия приостановили указом главы региона.

Ранее обвинение в получении особо крупной взятки предъявили заместителю председателя правительства Хабаровского края Евгению Никонову. Однако, в отличие от Вахрина, он не признал вину.