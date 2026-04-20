Теракт с участием гражданки Германии предотвратили в Пятигорске

В Пятигорске женщина с гражданством Германии намеревалась устроить взрыв на объекте силовых ведомств по заданию Киева. Теракт удалось предотвратить, сообщили в ЦОС ФСБ.

Спецслужбы нашли и заблокировали взрывное устройство в ее рюкзаке. По данным ведомства, мощность самодельной бомбы составила 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте: ее детонация способна разрушить легковой автомобиль.

Взрыв должен был дистанционно привести в действие исламист из Центральной Азии 1997 года рождения, а 57-летняя женщина стала бы смертницей. Теракт специально планировали на утренние часы для наибольшего числа жертв.

Гражданка Германии также оказалась на протяжении долгого времени задействована в мошеннических схемах в качестве дроппера.

«Задержанные дали признательные показания и пояснили, что средства поражения изъяли из тайников, оборудованных спецслужбами Украины», — сообщили в ФСБ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

Ранее в Москве ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного правоохранителя.