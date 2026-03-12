Теракт против высокопоставленного военного сорвали в Крыму

ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного военного в Крыму

Оперативники ФСБ предотвратили теракт против российского высокопоставленного военного в Крыму. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

В ФСБ установили, что 39-летний житель Севастополя установил контракт с представителем террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины. Он получил задание заложить под автомобиль военного радиоуправляемое взрывное устройство.

Куратор передал исполнителю отметки совершения подрыва, адрес проживания и номер автомобиля военнослужащего, инструкцию по сборке СВУ и местоположение тайника с взрывным устройством фугасного типа. Довести задуманное до конца севастополец не смог, его задержали.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Подготовка к террористическому акту», мужчину отправили под стражу.

Днем ранее ФСБ во Владимирской области задержала местного жителя, готовившего подрывы самолетов. Против него завели уголовные дела по пяти статьям, подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.