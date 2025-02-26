Серию терактов предотвратили в Ставрополе

Сотрудники ФСБ задержали террориста, планировавшего поджоги в главных управлениях МВД, МЧС, военкомате, военном госпитале и администрации Промышленного района Ставрополя. Об этом сообщили в региональном управлении спецслужбы.

Задержанный оказался приезжим из одной из стран Центральной Азии, сторонником украинских националистов. Действуя по их заданию, он провел разведку и приобрел компоненты для коктейлей Молотова, а после терактов планировал уехать на Украину и вступить в ряды ВСУ.

В доме, где проживал мужчина, нашли и изъяли готовые бутылки с зажигательной смесью, а также средства связи. ФСБ возбудила уголовное дело о покушении на теракт.

Ранее в Башкирии задержали 17-летнего подростка, завербованного украинскими спецслужбами. По их заказу молодой человек собирал информацию о Рязанском НПЗ. Примечательно, что его отец участвует в специальной военной операции и сейчас находится в госпитале.