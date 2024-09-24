Тело убитого мужчины нашли на западе Москвы

Тело мужчины с ножевым ранением нашли в Боровском проезде на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, мужчину ранили в результате конфликта.

«Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход доследственной проверки», — уточнили в надзорном ведомстве столицы.

По итогам проверки примут процессуальные решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.

До этого тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в лесном массиве на территории Новой Москвы. Правоохранители смогли установить личность возможного убийцы. Столичная прокуратура также взяла дело на контроль.

Ранее в Симферополе полицейские задержали пенсионерку, заподозрив ее в убийстве своих внуков в 1999 году. Возбуждено уголовное дело, женщину отправили в Иркутск.