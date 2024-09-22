Жителя Новой Москвы зарезали в лесу. СК возбудил дело

В лесном массиве на территории Новой Москвы обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Они допрашивают свидетелей, уже назначили несколько экспертиз, включая судебно-медицинскую и дактилоскопическую. Личность возможного убийцы удалось установить — скоро его доставят в подразделение столичного СК. Ход расследования проконтролируют в прокуратуре Москвы.
В мае житель Саянска набросился на супругу в ЗАГСе. Мужчина не хотел разводиться, поэтому зарезал жену на глазах 11-месячной дочери. Суд отправил его на 9,5 года за решетку.
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