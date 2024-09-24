В Симферополе полиция заподозрила пенсионерку в убийстве внуков

МВД: полиция в Симферополе задержала пенсионерку по подозрению в убийстве детей

В Симферополе полиция задержала 77-летнюю женщину, которую заподозрили в убийстве своих внуков в 1999 году. Как сообщила Lenta.ru , об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк «Ленте.ру» .

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело, для дальнейшего расследования ее отправили в Иркутск.

Волк рассказала, что женщина обратилась в отдел по вопросам миграции УМВД России по Симферополю с просьбой восстановить потерянный паспорт. При проверке данных правоохранители выяснили, что женщина с аналогичными анкетными данными находилась в розыске с 1999 года по делу об убийстве двух внуков.

Уголовное дело приостановили в 2001 году, когда в Иркутске нашли мертвую женщину, соответствующую описанию. В связи с новыми фактами расследование возобновили.

Ранее полиция задержала в Ленинградской области 73-летнюю пенсионерку, которую подозревают в убийстве сожителя. Труп в квартире обнаружил фельдшер скорой помощи.