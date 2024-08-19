Тело убитого 84-летнего мужчины обнаружили в Новой Москве

В поселке Михайлово-Ярцевском в Новой Москве правоохранители обнаружили тело 84-летнего мужчины с признаками насильственной смерти и 82-летнюю женщину с ранами в области головы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Сотрудники ведомства зафиксировали в частном доме, где обнаружили пенсионеров, следы возгорания. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По информации Telegram-канала Mash, погибший — полковник авиации, бывший работник внуковского авиаремонтного завода Виктор Селезнев. Пострадавшая — его супруга Людмила. По предварительным данным, преступник попытался сжечь дом после убийства. Пожар увидели соседи и вызвали пожарных. Также они видели незнакомого мужчину рядом с домом. Дело находится на контроле у московской прокуратуры.

В пожаре в центре Волгограда 14 августа погибли двое детей. В квартире девятиэтажного жилого дома загорелись домашние вещи. Мать погибших мальчиков с ожогами попала в больницу.