Двое детей погибли на пожаре в центре Волгограда

В Волгограде заживо сгорели мальчики 3 и 5 лет, мать в больнице с ожогами

Двое детей трех и пяти лет погибли на пожаре в центре Волгограда, их мать попала с ожогами в больницу. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«На улице Двинская в квартире девятиэтажного жилого дома загорелись домашние вещи. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мальчиков пяти и трех лет», — уточнила пресс-служба.

Женщину госпитализировал с ожогами.

Пожар на площади четырех квадратных метров потушили с привлечением 19 специалистов МЧС и шести единиц ведомственной техники.

Региональный СКР сообщил в своем Telegram-канале о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам после гибели детей в результате пожара.

По предварительной информации, мать детей спасли соседи, которые первыми почувствовали задымление. Женщину госпитализировали в реанимационное отделение одной из областных больниц.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе и причины пожара. Кроме того, они назначат ряд судебных экспертиз по делу.

Ранее в Нижегородской области загорелся частный дом в поселке Богородское, пострадали три человека.