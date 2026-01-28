Тело пропавшего в Челябинской области школьника нашли в колодце

Пропавший в Нязепетровске девятилетний мальчик умер. Его тело нашли в заполненном водой колодце. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Челябинской области.

Родители обратились в полицию 28 января. Они рассказали, что мальчик не вернулся домой после уроков и перестал выходить на связь. Поиски привели к заснеженной дороге на Южной улице в Нязепетровске. Тело школьника находилось в открытом колодце с грунтовыми водами.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проверку работы должностных лиц, ответственных за содержание коммунальных сетей, организовала прокуратура Челябинской области. Пресс-служба сообщила, что по ее итогам ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Похожий случай произошел в Краснодаре. Девочка упала в открытый люк на улице 75-летия Победы.