Тело новорожденного нашли в квартире в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

Проводится доследственная проверка. Чтобы установить, отчего умер ребенок, назначили также судебно-медицинскую экспертизу.

В конце августа жительница одного из домов по улице Теплый Стан родила сына и попыталась убить его, оставив в унитазе, но очевидица вызвала скорую помощь. Мальчика удалось спасти, а против горе-матери возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

А до этого другая жительница Москвы все-таки довела преступный умысел до конца и утопила новорожденную дочь в унитазе. Ее задержали, на допросе женщина полностью признала вину.