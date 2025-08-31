Москвичка родила и выбросила ребенка в унитаз

СК Москвы завел дело на мать, броосившую новорожденного в унитазе

Женщина в Москве оставила новорожденного ребенка в унитазе, против нее завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК России.

Следователи ведут производство по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

Они установили, что 30 августа подозреваемая родила ребенка в квартире на улице Теплый Стан и оставила его в унитазе. Сожитель девушки вызвал скорую помощь, младенца оперативно привезли в медучреждение.

«В настоящее время подозреваемую доставили в одну из городских больниц. После разрешения врачей следователи столичного СК приступят к допросу», — сказала она.

Правоохранители продолжают проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.

Ранее в в мусорном контейнере Ростове-на-Дону обнаружили тело младенца. Подозреваемой в убийстве стала его мать — 28-летняя местная жительница.