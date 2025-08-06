Женщина утопила новорожденную дочь в унитазе в московском общежитии

На западе Москвы задержали женщину, обвиняемую в убийстве новорожденной дочери. Об этом сообщили в столичном главке СК России .

Тело ребенка нашли 1 июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова. По данным следствия, младенец погиб от асфиксии в результате утопления.

Подозреваемая признала вину и в ближайшее время предстанет перед судом. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

В прошлом месяце тело младенца обнаружила горничная при уборке номера в омской гостинице. По данным следствия, молодая мать убила ребенка и скрылась с места преступления.