Женщина утопила новорожденную дочь в унитазе в московском общежитии
Тело ребенка нашли 1 июня в туалете общежития на улице Генерала Дорохова. По данным следствия, младенец погиб от асфиксии в результате утопления.
Подозреваемая признала вину и в ближайшее время предстанет перед судом. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).
В прошлом месяце тело младенца обнаружила горничная при уборке номера в омской гостинице. По данным следствия, молодая мать убила ребенка и скрылась с места преступления.
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