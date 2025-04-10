Тело напавшего на пост ДПС выставили на площади в Чечне

Тело молодого человека, напавшего на пост ДПС в Ачхой-Мартане, выставили на площади в Чечни. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, тело 17-летнего юноши выставили у здания местной администрации. На кадрах было видно, что вокруг трупа собралась толпа.

Нападение на пост ДПС в Чечне произошло 7 апреля. Неадекват с ножом набросился на полицейских на улице Кадырова и успел ранить двух мужчин. Правоохранители ликвидировали его ответным огнем.

Ранения получили двое правоохранителей. Один из них скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что членов семей организаторов и исполнителя атаки на дорожно-постовую службу необходимо выдворить за пределы Чечни. Он подчеркнул, что личности причастных к атаке установят и накажут по всей строгости закона.