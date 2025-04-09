Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи организаторов атаки на пост ДПС

Членов семей организаторов и исполнителя атаки на дорожно-постовую службу в Ачхой-Мартане необходимо выдворить из Чечни. Об этом глава республики Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале .

«МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять… Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС», — сказал он.

Кадыров сделал это заявление во время совещания с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов Чечни. Глава республики подчеркнул, что личности причастных к атаке на пост ДПС установлены, все они будут наказаны по всей строгости закона.

Накануне мужчина напал на пост ДПС накануне и ранил нескольких человек. Силовики ликвидировали его ответным огнем. Один из полицейских скончался.

После этого Кадыров заявил, что злоумышленником, который напал на правоохранителей, руководил в том числе гражданин Украины.