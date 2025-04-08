Один из пострадавших при нападении неадеквата на пост ДПС в Чечне скончался

СК: один раненный при нападении на пост ДПС в Ачхой-Мартане скончался

Один из полицейских, получивших ранения при нападении в городе Ачхой-Мартан, скончался. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на следственное управление СК России по Чечне.

Неадекват напал на пост дорожно-постовой службы накануне. Мужчина ранил нескольких человек, ответным огнем его ликвидировали.

СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Мотивы нападавшего неясны. Известно, что с ножом на полицейских набросился местный житель. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Доклад о расследовании предоставят главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.