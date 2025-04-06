Тело избитого ребенка обнаружили в квартире на улице Твардовского в Москве

Тело двухлетнего ребенка обнаружили в квартире на улице Твардовского в Москве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Телесные повреждения ребенку нанес находящийся в состоянии алкогольного опьянения его дедушка», — сообщило надзорное ведомство.

Полиция задержала 51-летнего мужчину. Прокуратура контролирует ход расследования. Уголовное дело возбудили по факту убийства несовершеннолетнего.

Накануне следователи возбудили уголовное дело после убийства пятилетнего ребенка в Казани. Тело ребенка обнаружили в одной из квартир дома на улице Фучика. Смертельные ранения ребенку нанесла его мать, она будучи в неадекватном состоянии несколько раз ударила сына ножом.