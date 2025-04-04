Появилось фото с места жестокого убийства 5-летнего мальчика в Казани

Следователи возбудили уголовное дело после убийства пятилетнего ребенка в Казани. Об этом сообщил пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

В одной из квартир дома на улице Фучика 4 апреля нашли тело пятилетнего мальчика.

«Установлено, что смертельные ранения ребенку причинила его 27-летняя мать, нанеся ему колюще-режущим предметом множественные ранения тела в районе жизненно важных органов, находясь при этом в неадекватном состоянии», — уточнили в СК.

Подозреваемую задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Правоохранители выясняют все детали произошедшего. Источник издания KazanFirst сообщил, что женщина заколола ребенка ножницами.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики. На место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора Приволжского района города Казани Рустем Сибагатуллин и прокурор города Казани Олег Дроздов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее пермячке дали 18 лет колонии за убийство сына. Женщина задушила своего ребенка, спрятала труп в чемодан и отнесла его на мусорную площадку.