Неизвестный в Приморье поджег отделение банка

УМВД по Приморью: мужчина поджег вход в отделение банка в Большом Камне

Неизвестный мужчина повредил окна и поджег вход в отделение банка в городе Большой Камень Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

«В дежурную часть МО МВД России „Большекаменский“ поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина повредил окна и совершил поджог входной группы отделения одного из банков», - уточнили в ведомстве.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции и сотрудники МЧС. По информации пресс-службы, пострадавших нет. Полиция устанавливает личность и местонахождение подозреваемого.

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